Er hat sich Zeit gelassen mit seinem ersten Tor für St. Pauli – aber es kam zur absolut richtigen Zeit und bescherte den Kiezkickern am ersten Advent drei Punkte. Kein Wunder, dass Adam Dzwigala nach dem Spiel wie ein Honigkuchenpferd grinste.

„Es war ein überragendes Gefühl, mein erstes Tor für St. Pauli zu erzielen und hier zu gewinnen“, schwärmte der 26-Jährige Verteidiger, der zur zweiten Halbzeit für Sebastian Ohlsson in die Partie gekommen war und auf der rechten Seite verteidigte – auch mit Vorwärtsdrang.

Dzwigala leitet seine Tor-Premiere selbst ein

In der 64. Minuten spielte der Pole zunächst einen Traumpass auf Jackson Irvine in den gegnerischen Sechzehner. Über Umwege landete die Pille dann wieder an der Strafraumgrenze vor seinen Füßen. „Ich habe den zweiten Ball einfach genommen und das Beste versucht“, sagte er zu der Szene, in der er den Ball mit Rechts links unten ins Nürnberger Tor schoss – unhaltbar.

Das könnte Sie auch interessieren: Die St. Pauli-Noten beim 3:2-Sieg in Nürnberg

Einmal mehr hat der Defensiv-Allrounder gezeigt, wie wertvoll er als Stammspieler-Vertreter oder Einwechselspieler ist. Jetzt auch als Torschütze