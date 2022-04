Trotz Niederlage: Ein St. Pauli-Profi nutzt seine Chance gegen Darmstadt

Er war so etwas wie der Gewinner unter den Verlierern: Lukas Daschner kam zur zweiten Hälfte gegen Darmstadt, machte eine Menge Dampf, erzielte den Anschlusstreffer und war auch in nur 45 Minuten der torgefährlichste Braun-Weiße auf dem Platz.

„Daschi hat sich das verdient“, kommentierte St. Pauli-Trainer Timo Schultz die Vorstellung des 23-Jährigen, der nach hartnäckigen Knieproblemen in der Hinrunde endlich sein erstes Saisontor erzielte. „Er hat in letzter Zeit eigentlich zu wenig Einsatzzeit bekommen, gemessen an seinen Trainingsleistungen“, sagte Schultz: „Das liegt einfach daran, dass wir mit Guido Burgstaller und Kofi Kyereh Spieler auf seinen Positionen haben, die dauerhaft performen.“

FC St. Pauli: Lukas Daschner trifft gegen Darmstadt

Ein Edel-Joker also, der seinen Einsatz leider nicht veredelte. „Er hat das Spiel in der zweiten Halbzeit belebt und sich mit einem Tor belohnt“, resümierte Schultz: „Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn er noch ein zweites gemacht hätte. Er wird in den nächsten Spielen und hoffentlich auch in den nächsten Jahren ein fester Bestandteil werden.“

„Wir haben das Spiel in den ersten 20, 30 Minuten verloren“, analysierte Daschner selbst: „Vielleicht ist bei manchen doch im Kopf, dass wir etwas zu verlieren haben. In der zweiten Hälfte hatten wir dann die Alles-oder-Nichts-Aufstellung.“