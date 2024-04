Traurige Gewissheit: St. Pauli-Fan nach Notfall vor KSC-Spiel verstorben

Die Szenerie vor und während des Spiels gegen den Karlsruher SC (1:2), als die Gästefans über 90 Minuten auf lautstarke Unterstützung verzichteten, ließ bereits Schlimmstes erahnen. Nun herrscht traurige Gewissheit: St. Paulis vor der Partie verunglückter Fan ist tot.

Am Freitag verkündete der Verein die furchtbare Nachricht. Der Anhänger sei „nach mehreren Tagen im Krankenhaus“ verstorben. „Wir wünschen allen Angehörigen in dieser unendlich schweren Zeit viel Kraft. Wir sind in Gedanken insbesondere auch bei Ultra Sankt Pauli (USP), die um ihren guten Freund trauern“, teilte der Kiezklub mit.

FC St. Pauli: USP-Mitglied verstirbt nach Unfall vor KSC-Spiel

Auf ewig Yobov, auf ewig in unseren Herzen – Ruhe in Frieden, Kiste!https://t.co/8H99u3BEz8 pic.twitter.com/JS6qcKajfR — Ultrà Sankt Pauli (@UltraFCSP2002) April 12, 2024

Auch die Ultra-Gruppierung selbst meldete sich zu Wort und richtete emotionale Worte an den Verstorbenen. „Lieber Kiste“, heißt es auf der offiziellen USP-Website, „es zerreißt uns das Herz, dass du gestern von uns gegangen bist – so tragisch und viel zu früh! Ewigen Dank, dass du immer an unserer Seite warst, dass du für viele so ein guter Freund warst, für alles, was du für unsere Gruppe und unseren Verein gegeben hast, für deine unzähligen Bilder, für all die Momente zusammen und für deine Lebensfreude! Es ist nicht in Worte zu fassen, was für eine Lücke du hinterlässt. Wir werden dich niemals vergessen!“

Der Fan war vor dem Spiel gegen den KSC Opfer eines medizinischen Notfalls geworden, darüber wurden die Zuschauenden vor der Partie per Stadiondurchsage informiert. In der Folge verzichteten die mitgereisten Anhänger auf organisierten Support.

Bis zuletzt war ungewiss, wie es um den gesundheitlichen Zustand des Fans bestellt ist. Nun gibt es auf traurige Art und Weise Klarheit.