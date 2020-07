Transfers: Ex-Sportchef bringt St. Pauli-Konkurrent auf Vordermann

Beim FC St. Pauli kreiden sie ihm zum Teil noch die aktuellen Kaderprobleme an, auch wenn Uwe Stöver die Entscheidungen kaum allein im stillen Kämmerlein getroffen haben dürfte. Aber langfristige Vertragsverlängerungen (Buchtmann, Ziereis, Zehir, Carstens, Avevor) und Fehleinschätzungen (Bednarczyk, Lankford) übertünchten am Ende auch Verpflichtungen wie Henk Veerman. 100 Kilometer weiter nördlich werden sie an der Arbeit des Sportchefs kaum etwas auszusetzen haben.

Während dem Kiezklub ob der von oben verordneten Untätigkeit zusehends Personal von der Stange geht (Spieler, Vizepräsident Joachim Pawlik, wichtige NLZ-Mitarbeiter), bastelt Holstein Kiel trotz Corona-Krise fleißig an einer schlagkräftigen Truppe für die neue Serie.

Kölns Hauptmann der nächste Neue für Holstein

Neben Fabian Bolls Co-Trainer-Kollegen Patrick Kohlmann verlängerten in Alexander Mühling und Johannes van den Bergh nicht nur zwei Stützen des Teams, Stöver holte mit Niklas Hauptmann (wird vom 1. FC Köln ausgeliehen) bereits den fünften Neuen.

Uwe Stöver holt vier ablösefreie Profis nach Kiel

Zuvor hatten die Störche den Ex-HSVer Ahmet Arslan, zuletzt herausragende Figur bei Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck, den Bochumer Innenverteidiger Simon Lorenz, Keeper Thomas Dähne (Wisla Plock/Polen) und Meppens Defensiv-Stammkraft Marco Komeda ablösefrei verpflichtet. Weitere Verstärkungen, so ist zu vernehmen, hat Stöver bereits in der Pipeline.