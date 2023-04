Fantastisch. Historisch. Diese Mannschaft des FC St. Pauli ist eine besondere. Mit zehn Siegen in Serie haben die Kiezkicker den Zweitliga-Rekord geknackt und wollen sich Sonntag gegen Braunschweig mit Nummer elf die alleinige Bestmarke schnappen. Als Jäger des Führungstrios haben die Braun-Weißen Außenseiterchancen im Aufstiegsrennen. Der aktuelle Höhenflug ist aber auch ein Vorgeschmack, was in der kommenden Saison von Anfang an möglich ist. Seit Langem wird an der Mannschaft der Zukunft gebastelt. Die MOPO nimmt das Kader-Puzzle unter die Lupe, sagt, wer die wichtigsten Teile sind und bleiben, wer wackelt, wer geht, wer kommen könnte, bei welchen Spielern es die größten Fragezeichen gibt – oder die Gefahr eines vorzeitigen Abgangs.