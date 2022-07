Transfer zu St. Pauli durch? Fazliji soll schon in Hamburg sein

Die Notwendigkeit nach Verstärkungen für die Abwehrzentrale ist nach dem verletzungsbedingten Trainingsabbruch von Adam Dzwigala (26) nicht geringer geworden. In Betim Fazliji vom FC St. Gallen haben die Kiezkicker einen Kandidaten im Visier (MOPO berichtete). Aus der Schweiz war in den vergangenen Tagen zu vernehmen, dass der Deal ins Stocken geraten sei. Das ist der Stand.

Nach MOPO-Informationen sind sich der 23-Jährige und der FC St. Pauli über einen Transfer einig. Zwischen den Vereinen hakte es allerdings zuletzt noch ein wenig.

Es soll sich dabei aber um branchenübliche Verhandlungen gehandelt haben. Für den Verteidiger wird ein hoher sechsstelliger Betrag aufgerufen.

FC St. Pauli buhlt um St. Gallens Fazliji

Laut transfermarkt.de ist es aber nun zu einem Durchbruch in den Verhandlungen gekommen. Fazliji landete demnach bereits am Mittwochabend in Hamburg und soll nach dem Medizincheck seinen Vertrag unterschreiben. Als Blöse werden 800.000 Euro plus Boni genannt.

Die Blessur, wegen der Fazliji zuletzt das Testspiel St. Gallens gegen Freiburg verpasste, ist inzwischen auskuriert. Käme ein schneller Deal zustande, wäre der kosovarische Nationalspieler einsatzbereit.