Trainingslager: St. Pauli zusammen mit Werder in den Süden

Den besten Beweis dafür, dass Klubs und Fans prima miteinander können, hatte es erst vor zwei Wochen gegeben. Beim 1:1 zwischen Werder Bremen und dem FC St. Pauli feierten über 40.000 Zuschauer:innen zusammen ein friedliches Fußball-Fest. Jetzt geht’s sogar zusammen ins Trainingslager.

Mit einem Charterflieger machen sich beide Klubs am 2. Januar von Fuhlsbüttel aus auf gen Spanien, am 9. Januar jettet man gemeinsam wieder zurück. „St. Pauli wird das Trainingslager in Benidorm bei Alicante absolvieren, also unweit von unserem Quartier entfernt. Daher lag es für beide Vereine, die für Nachhaltigkeit im Fußball stehen, nahe, sich einen Flieger zu teilen, um einen möglichst geringen CO2-Ausstoß zu verursachen“, wird Werder-Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald auf der Vereinswebsite zitiert.

St. Paulis Sportchef Bornemann: „Ressourcenschonende Variante“

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann stieß ins selbe Horn: „Ich denke, wir haben damit eine vernünftige und ressourcenschonende Variante gefunden."

Über die Inhalte während der einen Woche an der Mittelmeerküste ist bislang noch nichts bekannt. Neben diversen Trainingseinheiten werden sicher auch zwei Testspiele für die Hamburger im Programm stehen.