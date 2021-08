Trainingslager: Hattrick im Sommer? Herzlake wird zur St. Pauli-Schmiede

Nach dem Spiel in Kiel werden die Kiezkicker ihre Koffer packen und ins Quarantäne-Trainingslager nach Herzlake reisen, wo sie für die letzten zwei Wochen der Saison im „Romantik Hotel Aselager Mühle“ absteigen. Gut möglich, dass es nicht der letzte Aufenthalt in der niedersächsischen Provinz in diesem Jahr ist.

Bei St. Pauli laufen bereits die Planungen für das Sommer-Trainingslager Ende Juni, Anfang Juli und eine grundsätzliche Entscheidung ist quasi schon getroffen worden. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir im Sommer in Deutschland bleiben und nicht groß reisen“, sagt Sportchef Andreas Bornemann zur MOPO.

Macht St. Pauli das Sommer-Trainingslager auch in Herzlake?



In der Pandemie sind Auslandsreisen aufwändig und mit Unwägbarkeiten verbunden. „Es geht um das beste Gesamtpaket. Gerade in diesen Zeiten sind eine gute Logistik und kurze Wege sehr von Vorteil.“

Herzlake bietet ein solches Paket. Schon im letzten Sommer hatte St. Pauli dort die Vorbereitung absolviert und war mit den Bedingungen sehr zufrieden, weshalb auch die Wahl für das Quarantäne-Trainingslager auf dieses Quartier fiel. Gibt es diesen Sommer den Herzlake-Hattrick? Dann wäre die Aselager Mühle die neue „St. Pauli-Schmiede“.