Manchmal passt es einfach und so darf sich St. Paulis Chefcoach Timo Schultz freuen, dass sein 44. Geburtstag am Donnerstag auf den trainingsfreien Tag fällt. Seine Kicker schnaufen durch, der Trainer kann seinen Ehrentag entspannt mit seiner Familie verbringen und auf ein nun abgeschlossenes aufregendes Lebensjahr zurückblicken. Sein erstes als Cheftrainer im Profifußball.

Es waren 365 Tage mit 40 Pflichtspielen, von denen seine Mannschaft 16 gewann, 15 verlor und neunmal Remis spielte. Die Bilanz ist ausgeglichen, der Weg war eine wilde Berg- und Talfahrt. Absturz, Krise und „einige schlaflose Nächte“ in der Hinrunde, furioser Fußball und Höhenflug in der Rückrunde. Schultz, das Trainer-Eigengewächs, ist in diesem Jahr gewachsen, gereift und in seinem Job angekommen.

St. Pauli-Trainer Timo Schultz freut sich über freien Ehrentag

Seinen 43. Geburtstag hatte „Schulle“ übrigens aufgrund des späten Beginns der vergangenen Saison im Sommertrainingslager in Herzlake erlebt.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Vertrag bei St. Pauli? Juwel Becker spricht Klartext

Wer unkt, der Trainer hätte sich diesmal mitten in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Spitzenreiter Regensburg einfach einen freien Tag zum Geburtstag geschenkt: Auch vor den Partien in Paderborn und gegen den HSV hatte sein Team jeweils drei Tage vor dem Spieltag trainingsfrei.