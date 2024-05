Die Brisanz könnte größer kaum sein. Ausgerechnet im Wohnzimmer des Stadtrivalen will der FC St. Pauli den letzten Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg setzen. Ein Szenario, das für diebische Freude auf der einen und großes Entsetzen auf der anderen Seite sorgt. Die MOPO fragte bei Vereins-Legenden und Fans beider Lager nach: Was würde es bedeuten, wenn der auf dem ersten Platz stehende Kiezklub ausgerechnet beim HSV den Sprung ins Oberhaus klar macht?