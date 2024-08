Tor und Vorlage im Pokal: Er drängt jetzt in St. Paulis Startelf

Er ist es ja gewohnt, um seine Position kämpfen zu müssen. Darum verwundert es auch niemanden wirklich, wie aktiv sich Lars Ritzka in den Konkurrenzkampf beim FC St. Pauli einbringt. Mit dem, was er nach seiner Einwechslung in Halle abgeliefert hat, bewarb sich der 26-Jährige allerdings mit Nachdruck für einen Platz in der ersten Elf.

Nach 72 Minuten war der Linksverteidiger beim Stand von 1:2 aus St. Pauli-Sicht am Freitagabend eingewechselt worden. Weil Rechtsverteidiger Fin Stevens für ihn raus musste, rückte Philipp Treu auf dessen Position. Und mit Ritzka links und Treu rechts gelang den Hamburgern schließlich die Wende zum Guten – dank der beiden sogenannten Schienenspieler.

Lars Ritzka mit Vorlage und Tor für St. Pauli

Den Last-Minute-Ausgleich durch Adam Dzwigala, der den haushohen Favoriten in die Verlängerung rettete, bereitet Ritzka mit einer Hereingabe von der Außenlinie vor (90.+4). Und den umjubelten Siegtreffer in der 110. Minute erzielte der ehemalige Hannoveraner höchstpersönlich per Kopf – nach einer messerscharfen Flanke von Philipp Treu.

Alexander Blessins auch nach dem Halle-Spiel wiederholtes Mantra, dass es keine wirkliche Startelf gebe und alle Positionen hart umkämpft sind, dürfte für die Besetzung der beiden Außen beim Liga-Auftakt gegen Heidenheim mit Leben gefüllt werden. Für Manolis Saliakas wird die Partie noch zu früh kommen, Neuzugang Stevens wirkte in Halle offensiv fahrig und offenbarte beim zweiten Gegentor nachvollziehbare, aber folgenschwere Positionierungsprobleme.

Entsprechend ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich Ritzka mit seiner starken knappen Stunde in Halle zumindest sehr viel näher an die Anfangself bugsiert hat, durchaus gegeben.