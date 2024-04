Auch nach den jüngsten Niederlagen glaubt der FC St. Pauli weiter fest an den Aufstieg. Sollte er gelingen, gäbe es erstmals seit 2011 wieder Erstliga-Spiele gegen Bayern, BVB und Co. am Millerntor. Die Tickets werden heiß begehrt sein – und teurer? Die MOPO erklärt, wie der Kiezklub plant.