Wer alles sehen will, muss doppelt zahlen: Während DAZN die Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag streamt, hält der Pay-TV-Sender Sky die Rechte an den übrigen Tagen – von denen der Samstag der bedeutendste ist. Die MOPO erklärt, welche Abos die St. Pauli-Fans benötigen und wie viel Geld sie dafür ausgeben müssen.