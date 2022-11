Testspiele, Trainingslager: Das ist St. Paulis Winterfahrplan

In nicht einmal mehr zwei Wochen ist sie bereits Geschichte, die Zweitliga-Hinrunde der Saison 2022/23. Drei Partien hat der FC St. Pauli bis dahin noch vor der Brust, muss am Samstag in Düsseldorf ran, erwartet am Dienstag darauf Holstein Kiel und schlägt zum Jahresabschluss in Karlsruhe auf. Aber wie geht es danach weiter, während die Wüsten-WM gespielt wird? Der grobe Fahrplan der Kiezkicker steht.

Nach dem Abpfiff im Wildpark am Samstag, den 12. November, geht es mitnichten geradewegs in den Urlaub. Eine angedachte Auslandsreise – neben den USA und Australien war zum Schluss noch Südafrika Thema – wird bekanntermaßen nicht stattfinden. Stattdessen aber stehen für alle Profis, ausgenommen natürlich Jackson Irvine und vermutlich auch Connor Metcalfe, die mit Australiens Auswahl in Katar dabei sind, leistungsdiagnostische Tests an.

FC St. Pauli im Winter-Trainingslager in Benidorm

Natürlich mitnichten, um die Spieler nach der durchwachsenen bis misslungenen Hinrunde zu triezen. Vielmehr dienen die dann ermittelten Werte dazu, den Akteuren individuelle Trainingspläne an die Hand zu geben für die anschließende Pause, die spätestens am 19. November beginnen soll und insgesamt um die drei Wochen dauern wird.

Zumindest für das Gros des Kaders. Profis wie Jakov Medic oder David Nemeth, die nach dann langer Verletzungspause Trainingsrückstand aufzuholen haben, werden schon früher wieder an der Kollaustraße anzutreffen sein.

St. Pauli-Testspiel gegen Werder Bremen steht fest

Bis kurz vor den Feiertagen soll dann durchtrainiert werden. Rund um Weihnachten werden alle Gelegenheit bekommen, die Tage unterm Tannenbaum mit ihren Familien zusammen zu genießen, ehe es mit dem Trainingslager im spanischen Benidorm (2. bis 9. Januar 2023) in die entscheidende Phase geht.

Das könnte Sie auch interessieren: Bornemann bereits in Transfer-Gesprächen: Wer löst St. Paulis Sturm-Problem?

Was Testspiele betrifft, so steht bisher lediglich die Partie in Benidorm am 4. Januar gegen Werder Bremen fest. St. Pauli und der Erstligist reisen bekanntlich gemeinsam an die Costa Blanca. Am Tag vor der Heimreise soll es eine weitere Begegnung geben, zudem erwägen die Hamburger mindestens noch einen Härtetest vorm Rückrunden-Auftakt in Nürnberg am 29. Januar. Möglich auch, dass zuvor noch eine weitere Partie verabredet werden wird.