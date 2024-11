Testspiel in Braunschweig: Einsatzgarantie für neuen St. Paulianer

Die Ausgangslage ist nahezu identisch mit der von vor ein paar Wochen. Abermals stehen dem FC St. Pauli etliche Stammkräfte aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung, dennoch bestreiten die Kiezkicker ein Testspiel bei einem Zweitligisten. Nach dem 2:3 von Hannover folgt nun der Trip nach Braunschweig (Donnerstag, 12 Uhr), wo ein Kiezkicker sein Debüt geben wird.

Seit dem 23. Oktober steht Eric Oelschlägel bei Braun-Weiß unter Vertrag, der zuvor arbeitslose Keeper schloss nach den Verletzungen von Ben Voll, Sascha Burchert und Sören Ahlers die entstandene Lücke. Nun darf sich der 28-Jährige erstmals in einem Wettkampf zeigen – und zwar die kompletten 90 Minuten. Coach Alexander Blessin gab Oelschlägel eine Einsatzgarantie.

St. Paulis Coach Alex Blessin ist gespannt auf Eric Oelschlägel

„In den Spielformen, ob nun klein oder groß, hat er sich wirklich gut präsentiert“, lobte Blessin. „Im Eins-gegen-eins, im Herauslaufen, mit dem Ball – alles Facetten, die wichtig sind. Ich bin gespannt, denn es ist nochmal etwas anderes, ihn im Training zu sehen oder in einem Spiel, wo er gefordert wird.“ Und wenn es denn mal ruhige Phasen für den Schlussmann gibt, soll der sich kommunikativ zeigen und einbringen. „Er soll der Mannschaft helfen und so gut, wie es eben geht, seine Qualitäten einbringen.“

Ansonsten geht es bei der Eintracht vor allem darum, Spielern wie David Nemeth, Adam Dzwigala, Robert Wagner oder Fin Stevens Spielpraxis zu geben. Diejenigen Profis, die generell zum Stamm gehören (Hauke Wahl, Dapo Afolayan, Johannes Eggestein, Morgan Guilavogui, Carlo Boukhalfa, Manolis Saliakas), werden vermutlich jeweils nur eine Halbzeit zum Einsatz kommen.

Aufgefüllt wird der Kader mit Nachwuchsspielern, die schon in Hannover zum Einsatz gekommen waren und dabei überzeugt hatten. „Die waren in den letzten Tagen schon beim Training dabei und werden zum Einsatz kommen“, kündigte Blessin an. Dem Ergebnis kommt dabei, wie schon in Hannover, eine nur zweitrangige Rolle zu.