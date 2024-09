Taktische Umstellung trägt Früchte: Blessins erste Punkte beim FC St. Pauli

Die Diskussion schwelt seit Wochen, auch beim Spiel am Sonntag beim FC Augsburg wird die taktische Ausrichtung des FC St. Pauli Thema sein. Eben jene ist im Vergleich zu Vorgänger Fabian Hürzeler neu unter Alexander Blessin – und hat inzwischen Zählbares bewirkt. Wenngleich noch nicht bei den Profis.

Der bekanntlich nach Brighton abgewanderte Hürzeler hatte forciert, dass auch Nachwuchsmannschaften wie die U23 dieselbe Formation verwenden wie die Profis, um Übergänge fließender zu machen. Das von ihm präferierte 3-4-3 war auch bei der Regionalliga-Vertretung des Kiezklubs entsprechend maßgebend, auch noch zu Beginn der neuen Saison. Als vorteilhaft für Trainer Benny Hoose und seine Jungs entpuppte sich dies allerdings nicht.

St. Paulis U23 siegt zwei Mal im neuen System

In den ersten vier Begegnungen war die braun-weiße U23 sieglos geblieben. Dann intervenierte Blessin und legte nahe, das von ihm im Bundesliga-Kader bevorzugte 3-5-2 auch in der Regionalliga anzuwenden – mit Erfolg! Gleich im ersten Anlauf glückte bei Kickers Emden ein 1:0-Sieg, eine Woche später feierte Hoose beim 2:1 gegen Lohne auch den ersten Heim-Dreier.

„Es ist ja kein Geheimnis, wie unsere Profis spielen. Wenn das auch in der U23 funktioniert, ist es optimal“, sagte Hoose dem „Kicker“. „Wir haben uns in den beiden Partien defensiv deutlich stabilisiert. Mit dem Ball ist es allerdings noch nicht das, was wir spielen wollen. Da liegt noch Potenzial, das wir ausschöpfen müssen.“