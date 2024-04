Die Profis des FC St. Pauli wecken mit ihrer überragenden Saison Begehrlichkeiten. So soll der VfB Stuttgart besonders auf zwei Kiezkicker ein Auge geworfen haben. Die MOPO hat sich umgehört: Das ist dran an dem Gerüchten.

Es ist so ein bisschen eine Modeerscheinung geworden. Seitdem sich der VfB Stuttgart einst ebenso ernsthaft und intensiv wie erfolglos um die Dienste von Jakov Medic bemüht hat, wird immer wieder – so auch aktuell – Interesse der Schwaben an Spielern des FC St. Pauli kolportiert. Aber beileibe nicht immer hat das solch fundierte Grundlagen wie eben beim jetzigen Amsterdamer Medic.

So war kürzlich zu lesen, der VfB hätte in der Winterpause auf dem Kiez wegen Eric Smith angeklopft, die angeblich von St. Pauli ausgerufenen sechs Millionen Euro an Ablöse wären aber zu viel gewesen.

Naturgemäß hätte man am Millerntor davon ebenso etwas mitbekommen müssen wie nun, da vergangene Woche das Gerücht verbreitet wurde, Stuttgart würde sich nach Ostern mit einem Neuzugang vom Zweitliga-Tabellenführer beschenken.

VfB Stuttgart soll Interesse an Smith und Treu haben

Flugs wurden auch diesbezüglich Namen gespielt, abermals Smith und auch Philipp Treu. Zeit, mal nachzuhaken beim Kiezklub – und der kennt das Thema auch nur aus den (sozialen) Medien. Auf MOPO-Anfrage erklärte Sportchef Andreas Bornemann jedenfalls, dass weder eine Anfrage aus dem Schwabenland vorliegt noch der Wunsch eines eigenen Spielers, Braun-Weiß gegen Weiß-Rot zu tauschen.

Grundsätzlich auszuschließen sind derlei Bewegungen im Profi-Geschäft natürlich nie. Der aktuelle Zeitpunkt allerdings mit der uneingeschränkt positiven Stimmungslage ob der Tabellensituation und der geklärten Zukunft des auch für andere Klubs interessanten Fabian Hürzeler inklusive des Wir-Gefühls im Team wirkt gänzlich unpassend für so geartete Veränderungswünsche.