Stichtag in Sandhausen: Der St. Pauli-Nachholtermin steht fest

Mit einiger Spannung schaute man am Donnerstag beim FC St. Pauli südwärts. Anhand der Corona-Testergebnisse in Sandhausen wurde festgelegt, wann das am vergangenen Sonntag abgesagte Spiel neu terminiert wird.

Am Dienstag war bereits ein Quintett der zwölf in Quarantäne geschickten Profis auf den Trainingsplatz zurückgekehrt, am Donnerstag und am Samstag wurden bzw. werden weitere Testungen durchgeführt. „Falls das Nürnberg-Spiel (am Freitag in einer Woche; Anm. d. Red.) auch noch gefährdet sein sollte, wird die DFL unser Spiel kaum neu ansetzen“, hatte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann der MOPO am Mittwoch gesagt.

Am 24. November ist um 18.30 Uhr Anstoß

Es kam aber anders. Sandhausen wird gegen den Club antreten können, entsprechend gab die DFL am Donnerstag bekannt, dass am 24. November (Mittwoch) ab 18.30 Uhr am Millerntor gegen die Kurpfälzer angestoßen wird. Das Mitgefühl darüber, dass Sandhausen dann in einer Woche nacheinander auf Nürnberg, den Kiezklub und schließlich Schalke trifft, hält sich in Grenzen. „Sie müssen genau wir wir mit dieser Ansetzung leben“, sagte Bornemann.

In der vergangenen Saison hatte vor allem Holstein Kiel unter Corona-Folgen zu leiden, was den Störchen am Ende gar den möglichen Aufstieg gekostet haben dürfte. Auch Würzburg, das in Darmstadt seinerzeit gar einen Torwart als Feldspieler einsetzte, war arg betroffen.