Startelf gegen Union: Blessins „Bäuchle“ trifft wichtige St. Pauli-Entscheidung

Was wäre das Leben nur ohne immer wieder neue und spannende Aufgaben? Alexander Blessin hat sich mit dem Trainer-Job eine Berufung ausgesucht, in der wöchentlich frische Entscheidungen gefällt werden müssen. Vor dem Spiel gegen den 1. FC Union Berlin an diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) muss der Coach des FC St. Pauli eine neue Besetzung der Abwehrkette finden, weil in Eric Smith, Adam Dzwigala (beide gesperrt) und Karol Mets (verletzt) gleich drei stabile Pfeiler wegbrechen. Zur Auswahl stehen zwei Variationen.

„Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber es verfestigt sich immer mehr“, verkündete Blessin bei der Pressekonferenz. Am Freitag hatte Lars Ritzka die Einheit komplett mitgemacht, ohne Probleme, „daher haben wir eine zusätzliche Option“. Ob es dann James Sands ist, der zurückrutscht, oder eben Ritzka ins Team rotiert, habe auch etwas mit Bauchgefühl zu tun. „Das Bäuchle wird entscheiden. Von daher ist es nicht komlett sicher, aber es geht in eine Richtung, wo ich komplett sagen kann, es passt.“

Rotiert Lars Ritzka rein oder rutscht James Sands zurück?

In beide Variationen ist das Vertrauen grenzenlos, „das hat auch im Training bei beiden gut ausgesehen“. Sands, erst vor wenigen Wochen aus New York geholt, sei ein intelligenter Spieler, mit dem man viel in der Analyse gearbeitet und gesprochen habe nach seinem starken Debüt von Heidenheim. „Es deutet alles darauf hin, dass er es versteht und umsetzen kann“, erklärte sein Trainer.

Wobei das in einem Spiel, unter Stress und Zeitdruck, noch mal eine andere Herausforderung sei als im Training. „Aber da gilt es, als Mannschaft zu kommunizieren und zu helfen. Das wird ein wichtiger Aspekt sein.“ Man habe schon öfter mal die Kette umbauen müssen, aber stets mit sich bestens bekannten Akteuren. „Und wenn jetzt so ein neues Glied reinkommt, kann es die Automatismen noch nicht verinnerlicht haben.“ Ergo wäre der Kommunikationsweg schon sehr hilfreich.

Boukhalfa würde von der Sands-Versetzung profitieren

Ritzka hingegen kennt alle Abläufe aus dem Effeff, ist zwar gelernter Linksverteidiger, hat allerdings beim 1:0 in Stuttgart seine Feuertaufe als linker Innenverteidiger mit Bravour gemeistert. Vermutlich wäre der 26-Jährige die erste Antwort gewesen, hätte er nicht die bisherigen Partien des Jahres wegen Rückenproblemen verpasst. Erst in den vergangenen Tagen war er wieder voll belastbar.

Eine Aufstellung des ehemaligen Verlers hätte zudem den Vorteil, dass Blessin Sands neben Jackson Irvine im zentralen Mittelfeld belassen und dem Kapitän die offensivere Rolle zukommen lassen kann. Bei einer Sands-Nominierung für die rechte Seite der Dreierkette käme Carlo Boukhalfa zurück ins Team und würde dann vermutlich Irvine auf die Sechs zurückfallen lassen.