St. Paulis Vorfreude auf Mallorca – aber ein Profi wird wohl fehlen

Der Termin scheint ideal: „Ich glaube, die Sonne wird uns gerade jetzt nach der Niederlage guttun“, befand Marcel Hartel in Bezug auf das Kurztrainingslager, das der FC St. Pauli von Montag bis Freitag auf Mallorca beziehen wird.

Wie notwendig der Trip ob der Platzverhältnisse an der Kollaustraße ist, ließen die Profis dann auch noch einmal klar durchblicken. „Es ist einfach wirklich wichtig“, stellte Hauke Wahl heraus. „Die Trainingsbedingungen momentan an der Kollau sind einfach nicht gut. Wir haben am Freitag auf 15 Pfützen trainiert, das war eigentlich nicht zumutbar.“

Der 29-Jährige ist zwar nicht gern fort von der Familie, aber: „Ich freue mich immer auf die Jungs. Auch wenn ich jetzt eine Woche von Zuhause weg bin, das ist natürlich nicht schön. Aber wir werden eine gute Zeit haben und hart arbeiten, das ist das Wichtigste.“ Ähnliches prophezeite Hartel, man werde „schnell wieder auf andere Gedanken kommen. Das kann ein positiver Trip werden“.

Jackson Irvine und Simon Zoller mit St. Pauli in die Sonne

Wobei unter Umständen nicht alle Profis in den Genuss kommen werden. Jackson Irvine, der nach Erkältung am Samstag im Kader fehlte, soll am Start sein, ebenso Simon Zoller. Der Stürmer wird zwar in Kürze Papa, „aber ich gehe davon aus, dass er dabei ist“, sagte Fabian Hürzeler. Das prognostizierte Geburtsdatum sei erst nach Heimkehr.

Offen ist hingegen die Teilnahme von Etienne Amenyido. Der laboriert an „leichten muskulären Problemen“, wie der Trainer verriet, „und wir müssen sehen, ob die Reha-Möglichkeiten hier besser sind oder auf Mallorca“.