U23-Rückkehr ans Millerntor: Smarsch und Co. verlieren vor Rekord-Kulisse

Es war alles angerichtet am Millerntor für die Rückkehr der U23 auf die große Bühne. Mehr als neun Jahr lang hatte St. Paulis Zweitvertretung dort nicht gespielt, bevor sie am Samstagnachmittag in der Regionalliga Nord den TSV Havelse empfing. Das Spiel endete mit einer Enttäuschung für die Gastgeber, St. Pauli unterlag mit 0:2 (0:1).

Dabei waren die kleinen Kiezkicker von Trainer Elard Ostermann als Favoriten in die Partie gegangen: der bessere Saisonstart auf der Habenseite (Havelse hatte bisher in neun Spielen nur sechs Punkte geholt und bleibt weiter Vorletzter), Unruhe qua Trainerwechsel beim Gegner, dazu die Heimkulisse und gleich fünf Profispieler in der Startformation (Dennis Smarsch, Marcel Beifus, Franz Roggow, Jannes Wieckhoff und Carlo Boukhalfa), die das Millerntor als Spielstätte schon kennen. Es nützte alles nichts.

Nach 1:1 in Lübeck: St. Paulis U23 verliert vor Rekordkulisse

Vor der Pause traf Besfort Kolgeci für die Havelser zur Führung (45.), Marko Ilic erhöhte zum Endstand (76.). Insgesamt haben 1539 Fans den Weg ans Millerntor gefunden, laut Verein eine Rekordkulisse für ein Heimspiel der U23. In der Vorwoche beim 1:1 in Lübeck waren sogar noch mehr Zuschauer:innen an die Lohmühle gekommen, nämlich 3138.