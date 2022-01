Wer einst für den FC Schalke 04 am Start war, bekommt die Rivalität vermutlich Zeit Lebens nicht mehr aus den Venen. Und so dürfte das Duell mit dem BVB für Guido Burgstaller durchaus ein besonderes Spiel werden.

„Wir haben kurz überlegt, ob wir in Blau auflaufen“, scherzte Timo Schultz, „aber das kam für uns definitiv nicht infrage.“ Auch in Kiezklub-Tracht, da ist sich der Coach sicher, wird der Österreicher keinen Deut weniger motiviert sein. „Burgi ist in jedem Spiel heiß“, berichtete Schultz, der darauf hofft, dass der routinierte Knipser die Kollegen in gewohnt nüchterner Manier auf das Match einstimmen wird.

„Vielleicht schnappt er sich nochmal den ein oder anderen“, sagte Schultz, der grundsätzlich aber keinen seiner Schützlinge gesondert betrachten will. „Der Fokus liegt wie immer darauf, wie wir uns als Gruppe präsentieren wollen, dass wir füreinander da sind, auf dem Platz und daneben.“

Timo Schultz glaubt nicht, dass Burgstaller den „Extra-Motivator“ spielen wird

Da sei Burgstaller natürlich ein wesentlicher Bestandteil, „aber ich glaube nicht, dass er da den Einpeitscher oder den Extra-Motivator spielt“. Das sei auch gar nicht nötig: „Die Jungs sind heiß genug“.