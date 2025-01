Auch wenn der Abschluss ernüchternd war, hat der FC St. Pauli in der Hinrunde gezeigt, dass er konkurrenzfähig ist in der Bundesliga. Ganz klar: Das Team ist der Star. Aber natürlich gibt es Spieler, die hervorstechen – und das auch im Vergleich mit den Besten der Bundesliga. Die MOPO sagt, welche „Boys in Brown“ die Topspieler waren, was sie auszeichnet, wie sie sich im Ligavergleich schlagen und warum sie so wichtig für St. Pauli sind.