St. Paulis Startelf-Fragen: Was bahnt sich da auf Außen an?

Das Gros der Aufstellung steht. Aber auch wenn klar ist, dass Hauke Wahl anstelle von Jakov Medic (Transfer nach Amsterdam) ins Team rücken wird, gibt es beim FC St. Pauli vorm Spiel am Samstag gegen Düsseldorf (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.De) zwei Fragezeichen.

Zum einen bei der Linksverteidigerposition. „Bei Lars Ritzka und Philipp Treu wird es wieder eine Bauchgefühl-Entscheidung“, sagte Fabian Hürzeler. Der Coach schätzt an Ritzka die defensive Stabilität, an Treu das Pressingverhalten und das Spiel mit dem Ball. Offen, welche Qualität am Ende den Ausschlag geben wird.

Oladapo Afolayan könnte bei St. Pauli für Connor Metcalfe reinrücken

Vorne rechts begann in Kaiserslautern Connor Metcalfe (Hürzeler: „Ich fand die Leistung ordentlich, auch wenn es kein überragendes Spiel von ihm war“), Oladapo Afolayan betrieb nach seiner Einwechslung viel Eigenwerbung. „Er hat seine Sache sehr gut gemacht“, lobte der Trainer.

Die Tendenz geht in diesem Fall zum Engländer, zumal der wieder zu 100 Prozent fit ist und Metcalfe die Einheit am Mittwoch angeschlagen verpasst hatte.