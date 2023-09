St. Paulis Shootingstar Saad hofft auf eine große Premiere

Ein Wunsch ist bereits Realität geworden für Elias Saad – erfüllt sich heute der nächste Traum? Der Shootingstar des FC St. Pauli könnte nach seiner erstmaligen Berufung ins Nationalteam von Tunesien heute sein Debüt im Trikot der „Adler von Karthago“ geben, wie sie sich nennen.

Geduld war und ist gefragt. Heute (18 Uhr) tritt das tunesische Team in Kairo gegen Ägypten an. Das Länderspiel ist die zweite Chance für den 23-jährigen Offensivspieler. Im Qualifikationsspiel für die Afrikameisterschaft 2024 gegen Botswana (3:0) am Donnerstag war Saad nicht dabei gewesen, hatte auch nicht auf der Bank gesessen.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli-Stürmer Sinani trifft schon wieder – und darf von der EM-Sensation träumen

Fit ist der Zweitliga-Durchstarter jedenfalls, wie Bewegtbilder vom Training in „Stadion des 30. Juni“ von Kairo zeigen. Und das bleibt er hoffentlich auch im Falle eines erhofften Debüts.