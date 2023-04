1059 Euro für eine Karte!? Beim Blick auf diese Zahlen können einem schon mal die Gesichtszüge entgleiten. Wer in Anbetracht der Tatsache, dass es generell schwer bis unmöglich ist, an Eintrittskarten für Heimspiele des FC St. Pauli zu kommen, bei der Ticketbörse „Viagogo“ sein Glück versucht, kommt schnell an die Grenze des monetär Darstellbaren. Und gleichwohl sich der Verein nach Kräften müht, Wucher-Preise zu verhindern, wechseln Tickets im Wert eines Kurzurlaubs ihre Besitzer:innen.