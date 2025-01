St. Paulis 0:1 in Bochum war ein braun-weißer Totalausfall zum denkbar schlechten Zeitpunkt. Beim nächsten Auswärtsspiel in Heidenheim muss sich etwas ändern beim Kiezklub und zumindest in der Aufstellung wird das auch der Fall sein. St. Paulis Rückfall von Bochum hat personelle Konsequenzen. Wer voraussichtlich auf die Bank muss – und wer starten darf.