Welches Gefühl St. Pauli mit dem Pokaltrikot zum Ausdruck bringen will

Wenn die Wettervorhersage recht behält, wird es zumindest von den äußeren Umständen her kein schöner Pokal-Nachmittag am Samstag in Delmenhorst. Regnen soll es, nicht zu knapp, aber der FC St. Pauli wird dem grauen Himmel in Form des neues Event-Trikots einen bunten Kontrastpunkt entgegensetzen.

Die offizielle Beschreibung des Kiezklubs liest sich fantasievoll: „Eine Woche neigt sich dem Ende, die Dunkelheit lässt bunte Lichter zur stetigen Begleitung beim Gang durchs Viertel werden, Abendstimmung liegt über dem Heiligengeistfeld, das Flutlicht leuchtet schon aus der Ferne am Hamburger Nachthimmel und die zahlreichen Farben des DOMs strahlen zwischen den Tribünen in Richtung des bewässerten Grüns in das Stadion – ein Gefühl, das man nur kennt und versteht, wenn man mal zu einem Abendspiel das Millerntor-Stadion besucht hat.“

Auch St. Paulis Frauen spielen im Event-Outfit

Exakt davon sei das neue Trikot, das am Freitagmorgen öffentlich vorgestellt wurde, inspiriert. Grundfarbe des Outfits ist Petrol, der Kragen ist in Pink gehalten, dazu kommen Querstreifen von Gelb an der Schulter bis Pink an der Taille.

Das könnte Sie auch interessieren: Teutonias Traum am Millerntor und der Wunsch nach einem besonderen Trikot-Tausch

Besonderheit des neuen Shirts ist, dass es nicht nur von den Profis in Delmenhorst getragen werden wird. Auch die Frauen, die sich erstmals für den DFB-Pokalwettbewerb haben qualifizieren können, werden am Sonntag an der Adolf-Jäger-Kampfbahn zu Altona im Event-Dress auflaufen.