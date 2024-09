St. Pauli-Personal in Freiburg: Ein sicherer Ausfall und ein dickes Fragezeichen

Mandelentzündungen zählen jetzt nicht eben zu den branchenüblichen Ausfallgründen bei Fußball-Profis. Insofern kann Robert Wagner immerhin einen Originalitätspunkt für sich verbuchen, auf den der Mittelfeldmann des FC St. Pauli aber getrost verzichten könnte. Vor allem angesichts der drohenden Folgen. Und er ist nicht der einzige Kiezkicker, der vor dem Trip nach Freiburg mindestens wackelt.

Es ist eine maximal bittere Nachricht für Wagner. Die Rückkehr zu dem Verein, von dem er nach Hamburg verliehen wurde, das aktive Vorspielen beim SC Freiburg, der große Stücke auf ihn hält, fällt aus. „Er hat Antibiotikum bekommen“, erklärte Coach Alex Blessin in Bezug auf die Mandelentzündung, die den 21-Jährigen schon gegen Leipzig mattgesetzt hatte. Das erste habe nicht so wirklich gewirkt, dann wurde umgestellt.

St. Pauli droht Ausfall von Morgan Guilavogui

Das zweite Antibiotikum habe „so ein bisschen Erfolg gebracht, aber es dauert halt noch“. Individuell hat Wagner immerhin schon wieder arbeiten können, an Training mit den Kollegen war bisher aber noch nicht zu denken. „Ich denke“, schloss der Trainer, „dass er Anfang nächster Woche wieder dazustößt.“

Ein dickes Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Morgan Guilavogui. „Bei Morgan müssen wir abwarten“, sagte der 51-Jährige über den Stürmer, der sich beim Spiel in Augsburg verletzt hatte. „Der Pferdekuss, der ihm richtig Probleme bereitet hat, ist noch nicht so richtig abtransportiert.“ Das sei einfach schmerzhaft. Und durch die daraus resultierende Fehlbelastung des Oberschenkels habe Guilavogui nach dem Leipzig-Spiel, als er eingewechselt worden war, Probleme in der Wade gehabt. „Jetzt müssen wir gucken, ob es eine Punktlandung wird.“