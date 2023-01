St. Paulis Nürnberg-Hoffnung: Seit Füllkrug ungeschlagen

Die Bilanz ist grundsätzliche eine, die zu Optimismus berechtigt. Seit nunmehr elf Pflichtspielen ist der FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg ungeschlagen, die letzte Niederlage datiert vom 8. Mai 2016, als ein gewisser Niclas Füllkrug für den 1:0-Erfolg des Clubs sorgte. Und trotzdem sind nicht alle Blicke zurück uneingeschränkt positiver Natur.

Sicher, das 3:2 am ersten Spieltag der laufenden Saison ist die frischeste und damit gute Erinnerungen an Partien gegen die Franken. Zur Pause hatte St. Pauli nach Treffern von Jackson Irvine, Leart Paqarada und Lukas Daschner bereits mit 3:0 vorne gelegen, es am Ende noch unnötig spannend gemacht. Es ging schließlich gut – was man von der vorherigen Begegnung beider Vereine leider nicht sagen konnte.

Im April 2022 schockte Nürnberg den FC St. Pauli

Am 29. April des vergangenen Jahres hatten die Kiezkicker noch berechtigte Aufstiegshoffnungen. Um diese am Leben zu erhalten, musste gegen Nürnberg dringend ein Dreier her. Und es sah gut aus: Daniel-Kofi Kyereh gelang in Minute 74 der erlösende Führungstreffer, der für die ausstehenden Partien auf Schalke und gegen Düsseldorf noch alle Möglichkeiten offen gelassen hätte. Doch der Schock folgte in der Nachspielzeit: Harmlosen Gästen, die in der Woche zuvor ihrerseits die letzten Erstliga-Ambitionen verspielt hatten, gelang durch Duman der Ausgleich (90.+2) und stürzte den Kiez in tiefe Trauer.

Von Tabellenregionen des vergangenen Frühjahrs sind beide Mannschaften aktuell freilich weit entfernt, am Sonntag geht es ums nackte Überleben. Und da sollten die Hamburger im Vorfeld durchaus einen Blick auf ihre jüngste Bilanz von Nürnberg werfen: Von den letzten fünf Gastspielen gewannen sie vier, dazu gesellt sich ein Remis aus dem Jahr 2019.