St. Paulis neuer Schweden-Happen: Hürzeler schwärmt von Ahlstrand

Wie auch immer diese Saison ausgehen wird, niemand beim FC St. Pauli will und wird sich im Nachklang den Vorwurf machen (lassen), nicht alles für den möglichen Aufstieg getan zu haben. In diesem Kontext, aber auch als Vorgriff auf die Zukunft ist die zweite Winter-Verpflichtung des Kiezklubs zu betrachten.

22 Jahre jung ist Erik Ahlstrand, der – so hatte es St. Pauli noch vor dem Anpfiff in Düsseldorf öffentlich gemacht – per sofort von Halmstads BK an die Elbe kommt. Der frischgebackene schwedische A-Nationalspieler ist im offensiven Mittelfeldbereich multipel einsetzbar und auch für die vorderste Front nicht ungeeignet.

Ahlstrand kommt vom Ex-Verein von Eric Smith

„Erik kombiniert fußballerische Qualität mit hohem Tempo, Kreativität, Zuverlässigkeit, Intensität und Wille“, schwärmte Sportchef Andreas Bornemann und auch Coach Fabian Hürzeler wusste nur Positives zu berichten. „Erik bringt ein sehr gutes offensives 1:1 sowie Passspiel mit, außerdem ist er fleißig bei Rückeroberungen und der Arbeit gegen den Ball“, sagte er. Hohes Tempo, eine hohe durchschnittliche Laufdistanz sowie eine herausragende Anzahl an Sprints zeichneten ihn besonders aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Starkes St. Pauli dominiert Düsseldorf – Hürzeler fand es „schrecklich“

Ahlstrand entstammt demselben Verein wie Landsmann Eric Smith und freut sich selbstredend auf das, was da kommen mag. „Für mich ist es ein großer Schritt, ins Ausland zu wechseln, daher ist es besonders bedeutsam, den passenden Verein zu finden. Und der FC St. Pauli hat einen sehr guten Ruf für junge, ambitionierte Spieler, die den nächsten Schritt gehen wollen.“