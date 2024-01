St. Paulis neue Planung: „Hamster“ und „Hasen“ statt vergifteter Holländer

Training statt Test: Weil der geplante Gegner Excelsior Rotterdam im eigenen Quartier unter einer Lebensmittelvergiftung litt, die den Großteil der Mannschaft flach legte, musste St. Paulis erstes Testspiel des Jahres ausfallen. Eine Katastrophe für die Niederländer, für Fabian Hürzeler gar nicht so schlimm. „Mich stört’s nicht, ich liebe Training“, sagte St. Paulis Trainer, der für den Sonntag dann gleich zwei Einheiten ansetzte: „Wir haben dadurch mindestens dieselbe Belastung, weil wir im Training extrem intensiv arbeiten.“

Die meisten Einheiten bewegen sich zwischen den Zielen defensive Stabiltät und offensive Lösungen hin und her. „Es geht grundsätzlich viel um Positionierung“, erklärte Hürzeler. Für ihn ist es der Schlüssel, um Gegentore zu vermeiden und in der Rückrunde wieder öfter zu Null zu spielen, was am Ende der Hinrunde in fünf Pflichtspielen nicht mehr gelang. „Wir können so viele gute Inhalte trainieren“, sagte Hürzeler: „Es macht mir große Freude, wenn ich sehe, mit welcher Bereitschaft die Spieler Dinge umsetzen.“

Am Wochenende begannen die Einheiten mit der Aufgabe, den Fußball per Hand (Samstag) oder Fuß (Sonntag) in einen wenige Meter entfernten Korb zu befördern. Das Trio, das dabei am schlechtesten abschnitt, durfte sich zum Amüsement der Mitspieler danach Leibchen mit den Aufschriften „Hase“, „Hamster“ und „Hähnchen“ überstreifen.

„Die Balance zwischen Seriosität und Spaß zu schaffen, ist in einem langen Trainingslager wichtig“, betonte Hürzeler: „Wenn es darauf ankommt, sind die Spieler sofort parat und fordern sich gegenseitig.“