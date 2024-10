St. Paulis miese Wochenend-Bilanz: Null Punkte und drei Verletzte

St. Pauli gehen die Spieler aus. Null Tore, null Punkte beim 0:3 gegen Mainz, aber drei neue Verletzte lautete die trübselige Wochenend-Bilanz der Kiezkicker. Zwei verletzungsgeplagte Profis mussten sogar ihre Länderspiel-Reisen absagen.

Am Freitag erwischte es Connor Metcalfe, der nach dem Training über Adduktorenprobleme klagte und deshalb seinen wahrscheinlichen Startelf-Platz gegen Mainz an Robert Wagner abtreten musste. Die Probleme sind offenbar hartnäckiger: Inzwischen sagte Metcalfe der australischen Nationalmannschaft ab, die wichtige WM-Qualifikationsspiele gegen China und Japan bestreitet.

FC St. Pauli: Elias Saad muss Tunesien absagen

Am Samstag humpelte Elias Saad nach einer überharten Grätsche des Mainzers Dominik Kohr vom Platz. Wie bei Metcalfe macht die Sprunggelenkverletzung auch bei Saad die Chance zunichte, das Nationaltrikot zu tragen.

Tunesien tritt in der Qualifikation zur Afrikameisterschaft zweimal gegen die Komoren an – nun allerdings ohne Saad, bei dem ein Innenbandriss befürchtet wird.

Ben Voll verletzt sich und muss ins Krankenhaus

Am Sonntag war zu allem Überfluss auch noch Ben Voll dran. Der Profi-Ersatztorwart verletzte sich beim Regionalliga-Derby von St. Paulis U23 gegen den HSV-Nachwuchs (1:4). Voll wurde vom Platz direkt ins Krankenhaus gebracht, mit einer Diagnose ist am Montag zu rechnen.

Da Profi-Stammkeeper Nikola Vasilj mit Bosnien auf Länderspiel-Reise geht, hätte Voll wohl im Testspiel am Donnerstag den braun-weißen Kasten gehütet. Fest steht: Auf dem Trainingsgelände an der Kollaustraße wird kein Überangebot an Torhütern herrschen.