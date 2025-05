Der FC St. Pauli ist am Wochenende Gastgeber der Blindenfußball-Bundesliga. Vor den Spielen gegen Schalke und Hertha demonstrierten die Deutschen Meister Schulklassen, wie es ist, ohne Sicht auf Torejagd zu gehen.

„Man muss eigentlich nur wissen, wo der Ball und wo das Tor ist“, sagt Gabriel nach der Einheit. Gabriel ist kein Blindenfußballer, sondern ein Siebtklässler an der Stadtteilschule Winterhude – wo der FC St. Pauli ein Sensibilisierungstraining abhält. Für Fünft- Sechst- und Siebtklässler:innen, die sich in der „Woche der Vielfalt“ mit der Frage auseinandersetzen: Was wäre, wenn uns ein Sinn fehlen würde?

Viktor Faul kann noch starke Kontraste erkennen, ansonsten verschwimmt seine visuelle Welt. „Mit 23 fing es langsam an, dass ich nachts nichts mehr sehen konnte und dann wurde es immer schlechter“, erzählt der Blindenfußballer über das genetisch bedingte Absterben seiner Netzhaut.