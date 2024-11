Hand aufs Herz: Können Sie sich daran erinnern, was Sie vor 4935 Tagen getan haben? Nein? Kein Problem, damit stehen Sie nicht allein da. Doch all diejenigen, die zum FC St. Pauli halten, wissen ziemlich genau, was sie an diesem Samstag erstmals seit 4935 Tagen unbedingt mal wieder tun möchten. Der Bann soll gebrochen werden, so lautet wieder mal der Plan, aber diesmal soll es wirklich soweit sein: Braun-Weiß will im fünften Anlauf sein erstes Heimtor seit dem Wiederaufstieg erzielen. Natürlich gegen die großen Bayern. So wie einst, am 7. Mai 2011.