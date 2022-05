St. Paulis „Iron Man“ Paqarada: Reißt seine Mega-Serie im Saisonfinale?

Rein sportlich geht es für den FC St. Pauli im letzten Spiel der Saison gegen Fortuna Düsseldorf um nichts mehr, denn der Aufstiegszug ist vor einer Woche ohne die Kiezkicker weitergefahren. Die Tatsache, dass der Einsatz von Leart Paqarada nicht sicher ist, sorgt deshalb nicht für allzu großes Aufsehen. Ein Ausfall des besten Linksverteidigers der Liga wäre allerdings spektakulär.

Jedes einzelne Pflichtspiel dieser Saison hat Paqarada bislang bestritten, 33 in der Liga und vier im DFB-Pokal, und dabei immer in der Startelf gestanden. Was Klasse, Konstanz, Robustheit und Durchhaltevermögen angeht, ist der 27-Jährige der absolute „Iron Man“ beim Kiezklub. Keine Partie ohne Paqarada.

FC St. Pauli bangt vor Düsseldorf-Spiel um Paqarada

Mit dieser Serie nicht genug. Besagten 37 Pflichtspielen in der besten Saison seiner Karriere waren 25 in der vergangenen Spielzeit vorangegangen. Seit dem 10. Spieltag der Saison 2020/21 am 5. Dezember 2020 (1:2 bei Eintracht Braunschweig) hat der offensivstarke Verteidiger (zwei Tore, zehn Vorlagen) jedes Pflichtspiel der Kiezkicker bestritten. Macht zusammen sagenhafte 62 Partien in Serie.

Anders gesagt und schön gereimt: Seit 75 Wochen spielt Paqarada ununterbrochen.

Immer wieder mal war der Kosovare angeschlagen und schaffte es dennoch, am Spieltag einsatzbereit zu sein, biss auf die Zähne und biss sich durch. War fast immer einer der Besten bei den Braun-Weißen. Leistungsträger, Führungsspieler.

Leart Paqarada: 62 Pflichtspiele in Folge für St. Pauli

Eigentlich undenkbar, dass Paqarada nicht auch im Saisonfinale gegen Düsseldorf in der Startelf steht – und seine Mega-Serie ausbaut. Es ist davon auszugehen, dass er alles probieren wird, um die Saison komplett zu machen und vom ersten bis zum 34. Spieltag in der Startelf zu stehen, was bis auf ganz wenige Ausnahmen fast nur Torhütern gelingt.

Sollte es Paqarada diesmal verletzungsbedingt nicht in die Startelf schaffen, stünde Lars Ritzka als Ersatz bereit und käme zu seinem Startelf-Debüt.