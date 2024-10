St. Paulis Hauke Wahl lobt und mahnt: „Das ist dann auch kein gutes Zeichen“

War das Glas nun halbleer oder halbvoll? Der FC St. Pauli hat beim 1:2 in Dortmund eine absolut Erstliga-taugliche Vorstellung abgeliefert, kaufen kann er sich dafür indes wenig. Ergo tat sich auch Hauke Wahl schwer bei der Einschätzung – und bat zwischen den Zeilen noch um ein wenig Geduld.

Stolz, sagte der Ex-Kieler, wäre er gewesen, hätte unterm Strich etwas Zählbares gestanden. „Es geht um Punkte. Und wenn es am Ende immer nicht ganz reicht, dann ist das auch kein gutes Zeichen.“ Dennoch: Aufbauen könne man auf dem Gezeigten allemal.

„Wir haben gezeigt, dass wir gegen so eine Mannschaft im tiefen Block wenig zulassen. Das wir es immer mal wieder schaffen, fußballerische Momente zu haben. Das wir Nadelstiche setzten können auch mal Tore aus dem Nichts schießen können, das gehört in dieser Liga auch einfach dazu.“

Hauke Wahl will St. Paulis Teamspirit in jedem Spiel

Dazu käme der auch in Dortmund spürbare Teamspirit. „Den haben wir immer mal wieder gehabt, zum Beispiel gegen Freiburg, gegen Leipzig, gegen Heidenheim.“ Und da müsse man einfach schauen, „dass wir das über 90 Minuten in jedem Spiel haben. Weil wenn wir diesen Spirit an den Tag legen, egal ob es nachher Wolfsburg, Dortmund oder Heidenheim oder Kiel ist, dann sind wir einfach mal ein paar Prozente besser“.

Überhaupt geht Wahl davon aus, dass da noch mehr kommen wird in naher Zukunft. „Man darf immer nicht vergessen, dass wir einen neuen Trainer zur neuen Saison bekommen haben“, sagte er. „Das muss alles erst mal greifen.“