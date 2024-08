Während der FC St. Pauli vor dem Bundesliga-Saisonstart zunächst im Pokal in Halle ran muss, wartet auf Ex-Coach Fabian Hürzeler und seinen neuen Klub Brighton & Hove Albion bereits in Everton die erste Premier-League-Aufgabe. Wer sich bis heute fragt, warum der 31-Jährige gefühlt nicht schnell genug auf die Insel kommen konnte, dem seien ein paar Zahlen ans Herz gelegt. Und die haben es wirklich in sich.