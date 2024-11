St. Paulis Kaffee-Kumpel erklären ihren verrückten Espresso-Jubel

Dieser Treffer schmeckte ganz besonders. Mit dem letzten St. Pauli-Tor machte Johannes Eggestein beim gefeierten 3:1-Heimsieg gegen Mit-Aufsteiger Holstein Kiel nicht nur endgültig den Dreier klar – er krönte auch seine herausragende Leistung. Und jubelte auf ganz besondere Art und Weise.

Nach Eggesteins ersehntem ersten Saisontor eilte Innenverteidiger Hauke Wahl herbei. Nicht nur, um zu gratulieren, sondern für eine ganz spezielle Jubel-Choreografie, die sich beide vorgenommen hatten. Sie stellten sich gegenüber und taten so als wenn sie etwas aus einer Tasse mit Untertasse trinken.

Eggestein und Wahl: Espresso-Ritual und Torjubel

Der „Man of the Match“ Eggestein (26), der die ersten beiden Treffer der Kiezkicker mustergültig vorbereitet hatte, erklärte nach dem Spiel: „Jeden Morgen trinken wir am Trainingsgelände einen Espresso zusammen und wir haben gesagt, wenn einer von uns beiden ein Tor macht, dann machen wir den.“ Den Espresso-Jubel.

Nicht zum ersten Mal. Aber zum ersten Mal am Millerntor und zum ersten Mal in der Bundesliga. „Das haben wir im Pokal schonmal gemacht“, erinnerte der Stürmer an das Pokalspiel in Halle, bei dem er getroffen hatte.

„Jojo ist der Barista“ und Kaffee-Experte bei St. Pauli

Wahl (30) ergänzte mit Verweis auf den größten Kaffee-Liebhaber und -Experten in der Mannschaft: „Jojo ist der Barista und lehrt mich ein bisschen. Deshalb musste der Torjubel sein.“ Einer für Genießer und ein echter Hingucker.