St. Paulis Blessin über Kiel-Coach Rapp: „Wir haben uns ganz schön bekriegt”

Altersmäßig trennen sie sechs Jahre, dennoch haben Alexander Blessin und Marcel Rapp einen Großteil der aktiven Karriere entweder mit- oder gegeneinander auf dem Platz verbracht. Am Freitagabend stehen sich die Trainer des FC St. Pauli und von Holstein Kiel erstmals erstklassig gegenüber.

„Ich freue mich, ihn zu sehen, weil es einfach ein richtig feiner Kerl ist“, sagte Blessin (51) über den 45-jährigen Rapp, mit dem er von 2003 bis 2005 zwei Spielzeiten gemeinsam beim SC Pfullendorf bestritten hat. „Das war eine tolle Zeit, es war eine eingeschworene Truppe, charakterlich einwandfrei. Es hat damals richtig Spaß gemacht.“ Auf den Auswärtsfahrten habe man immer Skat gespielt im Bus, „Marcel aber nicht so oft, weil er das nicht so gut konnte“.

Trainer von St. Pauli und Kiel spielten einst zusammen

Deutlich besser war der heutige Störche-Coach als knallharter Innenverteidiger, während Blessin bekanntlich in vorderster Front unterwegs war. In Pfullendorf, so Blessin, „haben wir uns gut verstanden“. Doch das änderte sich – zumindest auf dem Platz – in der Zeit nach 2005. „Ich habe dann in Hoffenheim gespielt, das waren keine so netten Wiedersehen“, erinnerte er sich schmunzelnd. „Da haben wir uns ganz schön bekriegt.“

Am 7. November 2009 traf Alexander Blessin (r.) im Trikot des SSV Reutlingen im Spiel gegen die Stuttgarter Kickers letztmals auf dem Platz auf Marcel Rapp (hier nicht im Bild). imago/Pressefoto Baumann Am 7. November 2009 traf Alexander Blessin (r.) im Trikot des SSV Reutlingen im Spiel gegen die Stuttgarter Kickers letztmals auf dem Platz auf Marcel Rapp (hier nicht im Bild).

Letztes Duell zwischen Blessin und Rapp endete remis

Mit dem heutigen Erstligisten siegte der Kiezklub-Übungsleiter zwei Mal gegen seinen Ex-Verein (3:0 und 1:0), in der Saison darauf trafen sie erneut aufeinander. Blessin war zu SF Siegen weitergezogen, geholt übrigens von St. Paulis ehemaligem Co-Trainer Harald Gärtner. Der erste Pflichtspielgegner hieß – natürlich – Pfullendorf, immer noch mit Rapp als Verteidiger, Blessin erzielte den Treffer zum 2:0-Endstand. Das Rückspiel endete übrigens 1:1, Blessins Führungstreffer konterte – man ahnt es schon – Rapp mit einem seiner raren Tore.

Auch danach sahen die beiden sich noch einige Male in der Regionalliga Süd wieder. Rapp wechselte zu den Stuttgarter Kickers, Blessin stürmte noch für Jahn Regensburg und schließlich den SSV Reutlingen. Das letzte Duell der beiden als Spieler endete am 7. November 2009 passenderweise schiedlich, friedlich remis, nämlich 2:2. Ein Resultat, mit dem beide am Freitagabend mehr schlecht als recht leben könnten.