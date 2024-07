Er war die tragische Figur der so erfolgreichen vergangenen Saison – und hatte das Happy End dann doch auf seiner Seite: Scott Banks, mit einem Kreuzbandriss nahezu die komplette Spielzeit außer Gefecht, ist weiterhin beim FC St. Pauli. Schön für den Klub, der den Schotten erst vor wenigen Wochen fix von Crystal Palace an die Elbe lotste, großartig für den Jungen, den sie alle mögen bei Braun-Weiß. Warum das so ist, wird im Dialog mit einem offenen, freundlichen und dankbaren 22-Jährigen deutlich. Mit der MOPO sprach er über tiefe emotionale Täler während seiner Verletzung, darüber, warum seine Rückkehr nach Hamburg ein „No Brainer“ war und wie sich sein Knie inzwischen anfühlt.