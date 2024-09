St. Paulis banges Warten: Wie überstehen Irvine und Metcalfe den heißen Insel-Trip?

Es ist nichts Neues, dass St. Paulis Nationalspieler Jackson Irvine und Connor Metcalfe in Länderspielpausen die mit Abstand meisten Meilen abreißen. Wer für Australien spielt, der kickt halt regelmäßig am anderen Ende der Welt. Sowohl das Socceroo-Duo als auch der Kiezklub haben sich längst daran gewöhnt. Routine. Doch diesmal ist es anders und das Bangen um eine gesunde Rückkehr größer, was an den besonderen Umständen des anstehenden Spiels liegt. Es werden heiße und heikle 90 Minuten.

Der Druck ist enorm. Sportlich. Nach der überraschenden 0:1-Niederlage in einer knallharten und hitzigen Partie im heimischen Gold Coast gegen Bahrain stehen Irvine und Co. im zweiten WM-Qualifikationsspiel der dritten Runde gegen Indonesien unter Zugzwang. Ein Sieg ist Pflicht, alles andere wäre ein Debakel.

Jackson Irvine und Connor Metcalfe gegen Indonesien

Eine zusätzliche Herausforderung bei der Partie am Dienstagabend in Jakarta auf der Insel Java sind die klimatischen Bedingungen. Bis zu 33 Grad sollen es werden, bei einer Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent. Anpfiff im 78.000 Zuschauer fassenden Gelora Bung Karno Stadium ist um 19 Uhr Ortszeit.

Bei St. Pauli drückt man nicht nur für einen sportlichen Erfolg die Daumen, sondern auch für eine komplikationslose Rückkehr von Kapitän Irvine und Metcalfe nach Hamburg. Das gilt auch für die anderen Nationalspieler der Braun-Weißen, Karol Mets, Nikola Vasilj, Danel Sinani und Fin Stevens, die international im Einsatz sind.

„Klimatische Belastung und lange Rückreise“

„Wie immer hoffen wir vor allem, dass alle gesund und fit zurückkehren“, sagt Bornemann zur MOPO. Doch während die gerade genannten Profis ihre Spiele allesamt in Europa bestreiten, spielen Irvine und Metcalfe in einer tropischen Klimazone. „Gerade für Jacko und Conor gilt es, nach der klimatischen Belastung und der langen Rückreise gut und schnell zu regenerieren, um dann ohne Probleme in die direkte Vorbereitung auf Augsburg einsteigen zu können. Das ist wichtig.“

Als letzte aller sechs Nationalspieler werden beide am Mittwoch nach Hamburg fliegen und voraussichtlich Freitag auf den Trainingsplatz an der Kollaustraße zurückkehren, wenn sie denn das Spiel gegen Indonesien ohne körperliche Probleme, größere Blessuren oder gar Verletzungen überstehen. Am Donnerstag ist für alle Kiezkicker trainingsfrei. Freitag und Samstag steigt dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit die finale Vorbereitung auf das nach zwei Niederlagen zum Saisonstart immens wichtige Auswärtsspiel in Augsburg.

St. Pauli hofft auf gesunde Rückkehr vor Augsburg-Spiel

Gut für St. Paulis Australier, dass die Partie erst am Sonntag (Anpfiff: 15.30 Uhr) stattfindet, was ihnen mehr Zeit zur Akklimatisierung und zum Abschütteln des Jetlags (Jakarta ist Hamburg zeitlich fünf Stunden voraus) gibt, womit Irvine bekanntlich nie Probleme hat. Schlecht, dass es ein Auswärtsspiel ist und beide schon am Samstag erneut auf Reisen gehen müssen, wenn auch nur in den Süden Deutschlands.

Das Wichtigste ist jedoch, dass Irvine und Metcalfe in einer guten Verfassung nach Hamburg zurückkehren – und das gilt körperlich wie mental. Denn in Augsburg werden sie in ihrer besten Verfassung gebraucht.