St. Pauli zurück in Hamburg: Zwei Neue, zwei Rückkehrer – doch ein Quartett fehlt

Die Heimat hat sie wieder: Am Sonntagnachmittag absolvierte der FC St. Pauli die erste Trainingseinheit an der Kollaustraße nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Österreich am Donnerstag. Neben rund 100 Fans hatten sich auch zwei Neuzugänge eingefunden.

Fin Stevens, vom FC Brentford losgeeister Rechtsverteidiger, und der von RC Lens ausgeliehene Angreifer Morgan Guilavogui standen erstmal mit ihren neuen Kollegen auf dem Platz und mischten gleich munter mit. Guilavogui war in der abschließenden Spielform auffälliger Akteur, bot gute Laufwege an, wurde torgefährlich, klatschte nach einer gelungenen Aktion mit Carlo Boukhalfa ab. Stevens agierte schon positionsbedingt weniger spektakulär, zeigte sich aber wissbegierig, suchte den Dialog mit unter anderem David Nemeth und Johannes Eggestein.

Eric Smith und Danel Sinani zurück im St. Pauli-Training

Freuen konnte sich Coach Alexander Blessin auch über zwei Profis, die ihm wegen muskulärer Probleme länger nicht zur Verfügung gestanden hatten und sich nun wieder zurück meldeten. Eric Smith hat seine Blessur aus dem ersten Test gegen den Bremer SV offenbar endgültig auskuriert, und auch Danel Sinani, der eine knappe Woche nicht voll hatte mitmachen können, wirkte beschwerdefrei. Zudem konnte Keeper Nikola Vasilj erstmals in der Vorbereitung wieder an einer Spielform teilhaben.

Etwas kürzer trat Hauke Wahl, der in Scheffau erkrankt war und noch leichter Schonung bedarf. Gar nicht auf dem Platz zu sehen waren vier seiner Kollegen. Manolis Saliakas scheint immer noch Schmerzen in der lädierten Wade zu haben, Sascha Burchert weiterhin an den bereits in den ersten Vorbereitungstagen erlittenen muskulären Problemen zu leiden.

Simon Zoller, zwischenzeitlich in Österreich schon wieder voll dabei, trainierte dosierter und vor dem offiziellen Beginn der Einheit. Bleibt noch Maurides. Der Brasilianer scheint den Fitnessrückstand, den er aus dem Urlaub mitgebracht hatte, weiterhin nicht aufgeholt zu haben. Jedenfalls durfte er weiterhin nicht mit dem Team trainieren.