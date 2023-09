St. Pauli vor dem kleinen Derby: „Wir haben noch etwas gutzumachen“

Eine Stunde vor dem Anstoß in Berlin treffen sich St. Paulis U23 und die U21 des HSV am Samstagabend zum „kleinen Derby“ in Norderstedt. Mal wieder eine Ansetzung, die aus Sicherheitsgründen möglichst wenig Zuschauer:innen zum Ziel hat. Die Vorfreude beim Kiezkicker-Nachwuchs ist dennoch groß.

„Aus der letzten Saison haben wir noch etwas gutzumachen“, betont St. Paulis Coach Elard Ostermann. Damals gewannen die „Rothöschen“ mit 5:1 und 4:2. Doch während der HSV-Nachwuchs Vizemeister wurde und St. Pauli lange gegen den Abstieg kämpfen musste, haben sich die Vorzeichen inzwischen geändert.

Winter traf schon achtmal für St. Paulis Nachwuchs

St. Pauli steht auf Platz sieben, der HSV nach einem großen Umbruch nur auf Rang elf. Und St. Pauli-Stürmer Bennet Winter führt mit acht Treffern die Torschützenliste der Regionalliga Nord an.

„Man merkt schon, dass die Stimmung und Atmosphäre besonders sind“, sagt Ostermann: „Die Konzen­tration ist hoch, jeder will dabei sein.“ Die Generalprobe gelang beiden Teams: Dem HSV mit einem 3:0-Derbysieg gegen Aufsteiger Eimsbüttel, den Braun-Weißen mit einem furiosen 5:0 in Flensburg.

Überhaupt fühlen sich Ostermanns Talente in der Fremde wohler als in ihrem „Zuhause“ jenseits der Stadtgrenze. Dass St. Paulis Nachwuchs seine Heimspiele in Norderstedt austrägt, ist Fans seit Jahren ein Dorn im Auge. Derzeit können sie sich durch die Heimtabelle bestätigt fühlen, in der die Kiezkicker sieglos auf dem letzten Platz rangieren. Das soll nach dem kleinen Derby aber anders aussehen.