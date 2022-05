St. Pauli-Transfer: Dieser Neue kommt als Meister ans Millerntor

Während seine künftigen Mannschaftskameraden sich noch mitten in der Trauerbewältigung befinden ob des verpassten Aufstiegs in die Bundesliga, konnte St. Paulis neuer Mittelfeldmann Connor Metcalfe zu Beginn dieser Woche feiern (und kann das angesichts des Erfolges eigentlich immer noch): Mit seinem Klub, dem Melbourne City FC, holte der 22-Jährige den australischen Meistertitel.

Genau genommen verteidigten Metcalfe und sein Team die Trophäe sogar. Zur Meisterschaft reichte dem Verein aus der australischen Hauptstadt am Montag im letzten Spiel der Saison ein 2:1 gegen den neuseeländischen Kontrahenten Wellington Phoenix.

Metcalfe bei Melbourne Leistungsträger

Der zweimalige australische Nationalspieler stand dabei wie so oft in dieser Saison über die volle Distanz auf dem Rasen. Insgesamt lief er in 22 von 26 Partien auf, traf dabei zweimal und legte vier Treffer auf.

In der asiatischen Champions League hatte der künftige St. Pauli-Profi mit seinen Kollegen übrigens weniger Erfolg: Obwohl sie ungeschlagen blieben, beendeten die Australier die Gruppenphase nur auf Platz zwei – zwei Tore schlechter als der thailändische Vertreter BG Pathum United. Damit verpasste Melbourne das Viertelfinale.