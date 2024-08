St. Pauli-Training: Saliakas (fast) voll dabei! Maurides dreht Strafrunden

St. Pauli-Fans gewöhnen sich ans Schlangestehen. Rund 70 Zaungäste harrten am Montagvormittag aus, bis um 11.55 Uhr der Gäste-Eingang an der Kollaustraße geöffnet wurde. Die Mannschaft war da schon längst beim Warmmachen.

Erst am Freitag hatten zahlreiche FC-Anhänger:innen zur Saisoneröffnung gegen Bergamo für ein Foto mit der Zweitliga-Meisterschale Schlange gestanden. An der Kollaustraße wurde die Geduld mit zwei Trainings-Comebacks belohnt.

Saliakas mit Trainings-Comeback nach Wadenverletzung

Manolis Saliakas bestritt die komplette 90-Minuten-Einheit. Allein in den Trainingsspielen hielt der Grieche sich konsequent auf seiner Außenbahn-Position, sodass er nicht in Zweikämpfe verwickelt wurde. Das Pokalspiel am Freitag in Halle dürfte für Saliakas nach seiner Wadenverletzung zu früh kommen, viel spricht dort für einen Einsatz des Neuzugangs Fin Stevens. Bis zum Bundesliga-Auftakt gegen Heidenheim sind es aber noch 13 Tage. Saliakas hat sich im Kreis der Mannschaft zurückgemeldet.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ein feines Füßchen“: Wie Abwehrchef Smith zum neuen Hartel wird

Maurides hingegen war zu einer randständigen Rolle gezwungen. Die erste Hälfte der Einheiten mit zahlreichen Passspielübungen absolvierte der Brasilianer noch mit allen Kollegen. Doch bei den Spielformen auf Klein- und Großfeld blieb der Stürmer außen vor und drehte stattdessen einsam seine Runden. Nachdem er wegen seines Übergewichts nicht mit ins Trainingslager genommen worden ist, scheint der Weg zurück für Maurides immer noch ein weiter. Nicht nur Fans müssen sich manchmal in Geduld üben.