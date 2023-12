St. Pauli spielt mit Sondertrikot: Das ist der Hintergrund, so viel kostet es

Das letzte Spiel des Jahres 2023 wird der FC St. Pauli in einem Sondertrikot bestreiten. Gegen den SV Wehen Wiesbaden werden die Hamburger in einem Dress auflaufen, das für Vielfalt und Facettenreichtum stehen soll.

Das Outfit, in Weiß gehalten und mit bunten Applikationen an den Schultern, kann per sofort käuflich erworben werden, kostet für Erwachsene 74,95 Euro, für Kinder 54,95 Euro. Teile der Erlöse des Verkaufs gehen über KIEZHELDEN an Initiativen und Projekte, die sich für gesellschaftliche Vielfalt einsetzen und engagieren.

Wie schon bei den bisherigen Trikots wurde nach Vereinsangaben auch beim Sondertrikot in der dritten DIIY-Saison weiterhin großer Wert daraufgelegt, dass die Trikots bei höchsten Nachhaltigkeitsstandards wie einer fairen Fertigung in der Türkei, die 100 Prozent recycelte Fasern verwendet, hergestellt wurden.

Letzte Kreation der St. Pauli-Eigenmarke DIIY?

Möglich, dass das Trikot die letzte Kreation des vereinseigenen Ausstatters DIIY gewesen ist. Ab Sommer steigt bekanntlich Puma als externer Ausrüster neu beim FC St. Pauli ein.