Zehn Siege in Folge, 30 von 30 möglichen Punkten in der Rückrunde – der FC St. Pauli bricht derzeit einen Rekord nach dem anderen und hat sich unter Trainer Fabian Hürzeler innerhalb kürzester Zeit vom Abstiegskampf der 2. Liga zu einem ernstzunehmenden Aufstiegskandidaten entwickelt. Und der Sprung ins Bundesliga-Oberhaus wäre beim Kiezklub durchaus denkbar. St. Pauli darf jetzt ernsthaft vom Aufstieg träumen. Einer, der mit dem Verein noch viel vorhat, spricht nun darüber – und über seine Vertragssituation.

Zehn Siege in Folge, 30 von 30 möglichen Punkten in der Rückrunde – der FC St. Pauli bricht derzeit einen Rekord nach dem anderen und hat sich unter Trainer Fabian Hürzeler innerhalb kürzester Zeit vom Abstiegskampf der 2. Liga zu einem ernstzunehmenden Aufstiegskandidaten entwickelt. Und der Sprung ins Bundesliga-Oberhaus wäre beim Kiezklub durchaus denkbar. St. Pauli darf jetzt ernsthaft vom Aufstieg träumen. Einer, der mit dem Verein noch viel vorhat, spricht nun darüber – und über seine Vertragssituation.

„Bundesliga? Das wäre großartig!“, schwärmt Adam Dzwigala (27) beim Blick auf die Tabelle der 2. Liga: „Das würde ich lieben. Als ich hierher kam, habe ich nicht in diese Richtung gedacht, weil wir am unteren Ende der Tabelle standen. Aber viele Teams haben gezeigt, dass nichts unmöglich ist. Sogar St. Pauli war schon in der Bundesliga.“

Dzwigala will mit St. Pauli in die Bundesliga aufsteigen

Zuletzt war das vor 13 Jahren der Fall. Im Jahr 2010 war der FC St. Pauli ebenfalls mit einer Siegesserie in die Rückrunde gestartet, holte vier Siege und ein Remis aus den ersten fünf Spielen. Am Ende gelang hinter dem 1. FC Kaiserslautern der Sprung in die Bundesliga. „Wenn man viele Spiele in Folge gewinnt, hat man natürlich mehr Selbstvertrauen“, weiß auch Dzwigala. „Wir versuchen, immer zusammen zu sein und in dieselbe Richtung zu gehen. Es ändert sich gar nicht viel, wir gehen einfach weiter.“

Einfach weiter. Das soll auch für die unfassbare Serie in diesem Jahr gelten, am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) empfangen die Braun-Weißen den Tabellen-15. Eintracht Braunschweig am Millerntor. Dann könnte St. Pauli den Rekord für die meisten Siege in Folge in der 2. Bundesliga knacken.

Das könnte Sie auch interessieren: 1059 Euro für eine Karte! So kämpft St. Pauli gegen die Wucher-Tickets

„Das weiß natürlich jeder von uns“, schmunzelt Dzwigala. „Aber wir fühlen keinen Druck deswegen, sondern wollen nur Spaß haben – mit und gegen den Ball. Das ist der einzige Weg, um erfolgreich zu sein. Wir sind auf das nächste Spiel fokussiert, Schritt für Schritt und nicht, indem wir nachdenken, was in der Zukunft sein wird.“

Dzwigalas Vertrag läuft über das Saisonende hinaus

Über seine eigene Zukunft wird sich der Pole erst einmal noch keine Gedanken machen müssen. Sein Vertrag bei St. Pauli läuft jedenfalls definitiv über das Saisonende hinaus, nach MOPO-Informationen bis Sommer 2024. Wird der Kontrakt vielleicht sogar noch weiter verlängert? „Ich bin sehr glücklich in Hamburg und würde es lieben, länger hierzubleiben“, sagt Dzwigala. „Aber das ist die Aufgabe meines Beraters, ich fokussiere mich nur auf den Fußball.“