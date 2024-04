Er ist gebürtiger Hamburger, schon gefühlte Ewigkeiten im Geschäft und musste doch erst 29 Jahre alt werden, um in seiner Heimatstadt Profi-Fußball spielen zu können. Der Weg von Hauke Wahl war dabei kein einfacher. Seit Sommer 2023 ist Wahl beim FC St. Pauli unumstrittener Leistungsträger in der Stadt, der sein Herz gehört. Der MOPO zeigt er fünf Orte, die in seinem Leben einen festen Platz einnehmen.

Er ist gebürtiger Hamburger, schon gefühlte Ewigkeiten im Geschäft und musste doch erst 29 Jahre alt werden, um in seiner Heimatstadt Profi-Fußball spielen zu können. Der Weg von Hauke Wahl war dabei kein einfacher, schon in sehr jungen Jahren verließ er das Elternhaus, um über die Stationen Eintracht Schwerin und Dynamo Dresden schließlich in der U19 von Holstein Kiel zu landen. Bei den Störchen sollte er später das Gros seiner Laufbahn zubringen, die ersten Schritte allerdings machte der Innenverteidiger in Paderborn, Ingolstadt und Heidenheim. Seit Sommer 2023 ist Wahl, der am vergangenen Samstag beim 1:2 in Karlsruhe den ersten Platzverweis seiner Karriere kassierte, beim FC St. Pauli unumstrittener Leistungsträger in der Stadt, der sein Herz gehört. Der MOPO zeigt er fünf Orte, die in seinem Leben einen festen Platz einnehmen.

Florian Quandt

Hafen: „Ich mache öfter Hafenrundfahrten. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten, gerne auch in Verbindung mit einem Besuch im Miniaturwunderland. Am liebsten bin ich aber auf der Südseite des alten Elbtunnels und schaue mir von dort aus das wundervolle Panorama an. Bei Sonnenschein ist Hamburg vor allem hier eine der schönsten Städte der Welt.“

Florian Quandt

Stadtpark: „Ich bin ein Barmbeker Junge und dort groß geworden, bis wir aufs Land gezogen sind. Der Stadtpark erinnert mich an meine Kindheit, natürlich war ich auch mal im Planetarium. Der Blick dorthin vom See aus, speziell im Sommer, wenn die Leute überall auf den Wiesen grillen und kicken, ist einfach einzigartig. Auch jetzt wohne ich nicht weit weg und gehe häufig mit meinem Hund hier spazieren. Und vor Saisonbeginn ist die große Runde im Park meine bevorzugte Laufstrecke.“

Florian Quandt

Café „Was wir wirklich lieben“ in Eppendorf: „Hier war ich nach meinem Wechsel zu St. Pauli das erste Mal mit zwei Jungs aus der Mannschaft außerhalb des Trainingsplatzes unterwegs. Jojo Eggestein, David Nemeth und ich haben zusammen einen Kaffee getrunken. Dadurch, dass ich auch schon zu meiner Kieler Zeit in Hamburg gewohnt habe und hier geboren bin, war es in meinem Fall ja anders als bei vielen anderen Neuen in einer Mannschaft. Ich kannte die Stadt aus dem Effeff, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich etwas tun muss, wenn ich in der Gruppe ankommen will. David hatte ich vorher schon per Zufall kennengelernt, Jojo kam dann noch mit dazu. Inzwischen ist es so, dass ich mich mit ausnahmslos jedem Spieler von uns auf einen Kaffee treffen würde, das ist nicht nur so daher gesagt. Diese Mannschaft ist wirklich eine ganz besondere.“

Privat.

Bolzplatz in Grande – Anfang beim Witzhaver SV: „Bis wir aufs Land gezogen sind, habe ich nicht im Verein Fußball gespielt. Eigentlich wollte ich Handballer werden. Ich hatte auch Talent und war mal bei einem Sichtungstraining der SG Flensburg-Handewitt. Aber ich habe dann doch mit dem Kicken angefangen, weil es auf dem Dorf einfach jeder gemacht hat. Wir hatten einen festen Kreis von sieben, acht Jungs, die sich jeden Tag zum Bolzen getroffen haben, bis es dunkel wurde. Mein Vater spielt heute noch ab und zu bei den Altherren in Trittau. Früher habe ich gelegentlich auch mal ein bisschen mittrainiert, wenn ich im Sommer bei meinen Eltern zu Besuch war.“

Florian Quandt

Restaurant „Underdocks“ Feldstraße: „Das ist einer meiner Lieblingsläden. Ich bin eigentlich sehr diszipliniert, was Ernährung angeht, aber wenn ich mal was anderes essen möchte, dann hier. Es gibt großartige Fischbrötchen, nicht die 08/15-Dinger, sondern welche, in denen mehr drinsteckt. Es schmeckt einfach überragend. Wenn Freunde von außerhalb mich besuchen und mal was Cooles essen wollen, gehen wir meist hier hin. Das Ambiente und die Lage in Sichtweite vom Stadion stimmen auch.“