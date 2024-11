Auf dem Weg zum Interview kommen wir am Kraftraum des FC St. Pauli vorbei, aus dem einiges Gejohle zu hören ist. „Wenn 25 junge Männer in einem Raum sind, wird es laut“, erklärt Andreas Albers, St. Paulis Torschütze zum 2:0-Sieg in Hoffenheim. Dann spricht der 34-jährige Däne mit der MOPO über seine Rolle – auf dem Rasen, auf der Bank und auf dem Trainingsplatz. Er erklärte, weshalb er fürs Team so wichtig ist, und wie er mit nun 34 Jahren über sein Karriereende denkt.